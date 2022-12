Bazzani (ex collab. Bologna): "Squadra avanti nel segno di Mihajlovic, troverà la forza di onorare la sua memoria sul campo"

IL RESTO DEL CARLINO - Fabio Bazzani, ex collaboratore tecnico nel Bologna, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre. Uno stralcio delle sue dichiarazioni in vista della sfida tra Roma e Bologna, in programma il 4 gennaio alla ripresa del campionato:

Bazzani, coincidenza vuole che nel segno di Sinisa il Bologna si sia ripreso e si riprenderà.

"Coincidenza, destino, chiamatelo come volete. Ma la prima amichevole dopo la scomparsa di Mihajlovic è stata a Verona, piazza iconica perché al Bentegodi, il 25 agosto del 2019, ci fu la prima esposizione pubblica del mister in seguito a malattia e cure. E il campionato riprenderà a Roma il 4, nella città d’adozione di Sinisa, anima laziale che ha vestito anche la maglia della Roma. Farsi una ragione di quanto accaduto è impossibile, ma queste coincidenze mi fanno pensare che si vada avanti nel segno della sua presenza".

Secondo lei il Bologna sarà forte del suo ricordo o emotivamente scosso?

"Conosco buona parte dei ragazzi: come me avranno il cuore a pezzi, ma troveranno la forza di onorarne la memoria sul campo. Il legame interiore tra Bologna, il Bologna e Sinisa non si spezzerà mai. A proposito di coincidenze: proprio un anno fa Sinisa mi convocò in un hotel cittadino per un confronto che avrebbe portato alla mia avventura con lui. Indimenticabile".

[...]

