Bartoli: "Noi il Marocco della Champions. Sogno l'Olimpico"

La Roma Femminile non si vuole fermare. Elisa Bartoli, il capitano, sogna di giocare a marzo almeno una partita all'Olimpico: «Speriamo di disputare i quarti di finale di Champions League all'Olimpico, riempirlo anche a metà o una tribuna sarebbe tanta roba", ha detto il difensore a Dazn Talks.

La qualificazione nel tabellone europeo è stata ottenuta al Francioni di Latina perché il Tre Fontane non era in linea con le regole della Uefa, ma anche perché non c'erano altri impianti a disposizione dentro la città. Olimpico o no: non dipende solo dalla volontà della Roma, bisognerà interfacciarsi anche con Coni e Sport e Salute. «Scherzando ho detto che noi siamo il Marocco della Champions Femminile. Alla prima partecipazione siamo tra le prime otto. È un traguardo raggiunto dopo anni di sacrifici. Devo essere sincera: non mi aspettavo al debutto di arrivare ai quarti», ha aggiunto Bartoli.

Oggi è un giorno speciale per la Roma Femminile. La squadra, infatti, sarà ricevuta dal sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio. Il primo cittadino si congratulerà per i risultati sportivi ottenuti in questa stagione dalle ragazze di Alessandro Spugna. È attesa, a livello politico, la conferma del via ai lavori del Tre Fontane a partire dall'estate.

(Corsport)