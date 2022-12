Attacco giù e difesa flop: il Cadice ne fa 3. Ma c’è Karsdorp

Falsa partenza per la Roma in Algarve, sconfitta per 3-0 dal Cadice penultimo nella Liga nella prima delle tre amichevoli portoghesi. [...] Troppo brutta la Roma (che ha giocato con il lutto al braccio per Mihajlovic) per essere vera. Insomma, la Roma è apparsa indietro, anche mentalmente. E nervosa, tanto nervosa, come dimostra il rosso a Vina dopo 37’ di gioco per un brutto fallo su Alejo e la rissa finale innescata da un altro intervento duro di Cristante su Sobrino. Disastroso ancora una volta Svilar, più male che bene Abraham, sufficiente invece il ritorno in campo di Karsdorp, che Mourinho ha fatto partire dal via, sintomo della voglia di disgelo. [...]

(gasport)