Asta per Bove: oltre al Lecce Salernitana e Sassuolo

Quella di diverse squadre su Bove è la situazione ideale per la Roma che può cedere in prestito il classe 2002 al miglior offerente. Su di lui ci sono oltre al Lecce anche Salernitana e Sassuolo. L'opzione favorita non è difficile da intuire ed è quella del Sassuolo per la presenza di Frattesi che resta uno dei principali obiettivi dei giallorossi. Per questo motivo il trasferimento di Bove al Lecce ha subito un rallentamento, anche perchè Davide Frattesi non vede l'ora di tornare alla Roma, ma per prenderlo Pinto avrebbe bisogno di incassare 10 milioni che potrebbero arrivare dal Valencia per la cessione di Kluivert. A fare cassa potrebbe essere anche la cessione di Shomurodov che ha rifiutato la Cremonese perchè vorrebbe andare al Torino da Juric che però lo vuole in prestito con diritto di riscatto.

(Il Romanista)