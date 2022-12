Anno nuovo, Roma vecchia: Mou punta sul pokerissimo

Tra un mese oggi la serie A riprenderà il suo cammino e la squadra di José Mourinho, mercoledì 4 gennaio, ore 16.30, sarà impegnata all’Olimpico contro il Bologna. Considerato che il calciomercato comincerà il 2, è facile ipotizzare che il tecnico portoghese per quella gara avrà a disposizione come innesti inediti soltanto il norvegese Ola Solbakken. Ecco perché sarà fondamentale ritrovare al meglio coloro che fanno già parte del gruppo di Mou e che, prima della sosta, hanno originato preoccupanti punti interrogativi.

Cinque nomi su tutti. A cominciare da Tammy Abraham, vittima/protagonista di una crisi che sembra non finire mai. Pochi gol, poche prestazioni sufficienti. Oppure Andrea Belotti, che ha deluso più dell’inglese. Zero gol in campionato: basta come dato negativo? Tipo Lorenzo Pellegrini, lontanissimo dal rendimento della passata stagione, complice una serie infinita di piccoli infortuni. Leonardo Spinazzola doveva essere l’uomo in più di Mou: finora se non è stato l’uomo in meno poco c’è mancato. E, ovviamente, Paulo Dybala. La Roma ha necessità assoluta del suo calcio. E del suo buono stato fisico. Mou non può farne a meno, perché avere o non avere uno come Dybala nel campionato italiano fa tutta la differenza del mondo.

