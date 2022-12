Rientrati dal ritiro in Portogallo, i giallorossi si godranno tre giorni di riposo concessi da Mourinho per trascorrere le feste in famiglia. Gli allenamenti riprenderanno lunedì 26 per preparare la partita del 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna. Prima, però, ci sarà un’altra amichevole, in programma il 30 a Trigoria, contro la Viterbese. [...]

(corsera)