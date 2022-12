Altro sold out con il Bologna. Esodo a Milano

IL TEMPO (M. JURIC) - Anno nuovo, vita vecchia. Perché l’entusiasmo dei tifosi della Roma non accenna a fermarsi neanche nel 2023. Il 4 gennaio riparte il campionato di Serie A e la Roma sarà impegnata alle 16.30 in casa contro il Bologna. La risposta dei tifosi giallorossi non si è fatta attendere e per l’occasione lo Stadio Olimpico conterà il suo 18° sold-out consecutivo. Rimangono disponibili solo alcuni posti Premium, per il resto sarà tutto esaurito con oltre 60.000 spettatori sugli spalti. Un trend confermato anche per le partite successive: quasi 55.000 per Roma-Genoa di Coppa Italia (12 gennaio) e Roma Fiorentina (15 gennaio), circa 52.000 per Roma-Salisburgo di Europa League (23 febbraio). Viaggia spedita anche la prevendita del settore ospiti di San Siro per Milan-Roma (8 gennaio): oltre 3100 i biglietti staccati dei 4359 disponibili. L’ennesima marea giallorossa pronta a sostenere i ragazzi di Mourinho, con la speranza di vedere uno spettacolo migliore rispetto ai mesi passati. Perché l’amore è incondizionato, la pazienza meno.