Alla fine è partito anche Karsdorp. Prove di disgelo

Sull’aereo che ha portato la Roma a Faro, c’era anche Rick Karsdorp. L’olandese ha risposto presente alla ripresa degli allenamenti dopo aver disertato la tournée in Giappone. Il futuro del terzino è tutto da scrivere. Non sarà facile cederlo durante il mercato di gennaio e la società auspica di poter recuperare il rapporto fino alla fine della stagione. Sarà una settimana di tregua tra il giocatore e Mourinho, che lo terrà sotto osservazione durante gli allenamenti per capire se i comportamenti, che avevano portato alla rottura, sono cambiati. Se lavorerà bene resterà fino a giugno, anche perché la Roma farebbe fatica a trovare un sostituto per avere l’alternativa a Celik, che tra l’altro non ha entusiasmato. [...] C’è stato qualche sondaggio, Fulham e Lille avrebbero chiesto informazioni alla Roma, ma la formula del prestito gratuito non è presa in considerazione da Tiago Pinto.

(corsport)