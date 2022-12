Abraham-Maldive, Belotti-Disneyland. In quattro a Dubai

Mancano ancora 8 giorni alla ripresa degli allenamenti, quando la Roma si ritroverà a Trigoria prima di volare in Portogallo per trascorrere una settimana in Algarve. I giocatori giallorossi hanno approfittato della lunga pausa concessa da Mourinho per godersi un po’ di riposo lontano dall’Italia. La location più gettonata è stata Dubai: Pellegrini, Mancini, Spinazzola e Kumbulla infatti sono volati negli Emirati. Meta esotica anche per Abraham, che sta assistendo al Mondiale da un esclusivo resort alle Maldive in compagnia della fidanzata Leah. Il neo acquisto Solbakken invece ha scelto il Messico per rilassarsi con la sua Thea. Belotti invece si è concesso una tappa a Disneyland Paris con la moglie Giorgia - in dolce attesa - e la piccola Vittoria, prima di spostarsi a Parigi. Ritorno alle origini per Volpato e Camara: il classe 2003 è volato in Australia, l’ex Olympiacos invece passerà i prossimi giorni in Guinea. E lo Special One? È rientrato a Londra dalla sua famiglia.

(Corsera)