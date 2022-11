Zeman: "Caso Karsdorp? Non sono d'accordo con Mourinho, ma a lui viene permesso questo e altro"

GASPORT - Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del quotidiano sportivo. Tra i tantissimi temi affrontati, si è soffermato anche sulla sua avventura sulla panchina dei giallorossi e su José Mourinho. Ecco uno stralcio delle sue parole.

Ha sempre detto: “Il più grande? Totti”. Ma dopo di lui chi è stato il più forte?

«Nesta, negli Anni Duemila il più grande centrale al mondo».

Raccontano che Sensi le fece capire di essere stato costretto ad esonerarla, per far scendere - diciamo così - la pressione?

«Diciamo così... Se mi avesse tenuto non avrebbe avuto speranze di vincere…Ricordatevi che quell’anno ci mancarono 21 punti. Non esisteva il Var, ma gli arbitri c’erano.. E non erano dalla nostra parte». [...]

Alla Roma ora c’è Mourinho. Cosa pensa dell’accusa di scarsa professionalità, di tradimento, a un suo calciatore. Lei lo avrebbe fatto?

«Io no. Però Mourinho può fare questo e altro, visto che gli viene permesso. Lo scorso anno disse di avere calciatori di Serie C… Può essere che non fossero i più bravi al mondo, ma qualcuno li avrà pur chiamati a giocare in Serie A. O no?».

Per Mourinho ha molta stima?

«Molta stima… Diciamo che lo ascolto volentieri, anche se non sono sempre d’accordo con quello che dice. Mi piace sentirlo». [...]

Su De Rossi.

«La storia è molto semplice. Lui pensava di poter fare il regista e io gli ho sempre spiegato che nella Roma, quando le cose andavano al meglio, il regista era Pizarro. Lui era un incontrista. Penso che non ci siamo capiti anche se gliel’ho spiegato tante volte».

Vi siete chiariti in seguito?

«Ci siamo visti poco. Una volta c’è stato un incontro cordiale. Ora che fa l’allenatore gli auguro soprattutto una cosa, di trovare la via giusta. Che vuol dire lavorare per la squadra e non per i singoli».