Zaniolo vs Zaccagni, una sfida per l'Italia

Ieri il ct Mancini era a Bergamo e difficilmente sarà a Roma per il derby, motivo per cui manderà i suoi osservatori. Sono ben 11 gli italiani presenti nelle probabili formazioni delle due squadre.

Sotto porta conterà il fattore Zeta: per la Roma si tratta di Zaniolo, sbloccatosi con l'Hellas Verona e nuovamente in gol contro il Ludogorets. Il numero 22 non ha ancora segnato contro la Lazio e Sarri proverà ad arginarlo in tutti i modi. In estate il gioiello giallorosso ha lavorato molto e a giugno non è riuscito a strappare la convocazione per le gare di Nations League poiché al ct non erano piaciuti i cori offensivi indirizzati alla Lazio durante la festa per la vittoria della Conference League. Dall'altra parte c'è Zaccagni, il quale ha messo a segno già 5 gol.

I due calciatori potrebbero essere convocati per i prossimi impegni dell'Italia, ma ovviamente la scelta starà al ct. Cristante è un perno del gruppo e anche Mancini ne fa parte. Pellegrini, invece, ne potrebbe diventare la stella. El Shaarawy versione esterno di centrocampo avrebbe senso, mentre Volpato e Bove potrebbero essere chiamati nel prossimo stage.

(corsport)