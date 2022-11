Zaniolo una forza della natura: ora vuole prendersi il derby

E' presto per dire se sia definitivamente ritornato ai livelli di prima degli infortuni, ma se il gol di Verona era un indizio, i due rigori procurati e la straordinaria rete del definitivo 3-1 contro il Ludogorets rappresentano una prova del fatto che Zaniolo potrà avere un ruolo determinante nella stagione romanista. A partire dal derby di domani sera (ore 18) all’Olimpico, una partita che l’attaccante giallorosso sente in modo particolare, anche per questioni che escono fuori dal campo. “Sappiamo quanto vale questa partita – le sue parole dopo la gara di Europa League – e se col Ludogorets abbiamo messo il 120%, nel derby metteremo il 200%" [...] Negli ultimi mesi, però, Nicolò è cresciuto ancora, non solo come calciatore ma anche come uomo. I ringraziamenti dopo la gara col Ludogorets fanno capire il ruolo fondamentale avuto dalla famiglia e da José Mourinho. “Ringrazio il mister perché nei miei momenti meno brillanti ha sempre creduto in me, e adesso ho dimostrato che posso essere importante per questa squadra. Colgo l’occasione per dire che il gol è per tutte le persone che mi sono state vicine: mamma, papà, il mio amico Alessandro, mio figlio Tommaso e i miei nonni“.

(corsera)