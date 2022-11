Zaniolo torna a Tirana: Mancini affida l’Italia al suo figliol prodigo

L’Italia quattro volte campione del mondo è come l’Albania, spiega la perfida equazione sulle squadre assenti dal Mondiale e inchioda i campioni d’Europa. (...) Anche quattro anni fa gli azzurri giocarono le amichevoli a ridosso del torneo riservato agli altri: furono sparring-partner di Arabia Saudita, concetto abbastanza umiliante, e Francia, futura campione del mondo. Ma era l’inizio del ciclo di Mancini. Il centravanti lo faceva Balotelli e sulle macerie dell’apocalisse di Ventura (copyright Tavecchio) iniziava la ricostruzione che avrebbe portato all’Europeo e al record d’imbattibilità. (...) Stasera sarà protagonista il riabilitato Zaniolo e il luogo è assai adatto: allo stadio Air Albania lui ha segnato per la Roma il gol della Conference League vinta contro il Feyenoord. Visto che l’indispensabile Chiesa è guarito, ma non è ancora prontissimo, l’esame sarà probabilmente anche per Grifo, mattatore in Bundesliga e in Europa League col Friburgo. In difesa, invece, l’osservato speciale sarà l’atalantino Scalvini e a centrocampo il trascinatore del Milan Tonali (rifiaterà Barella). In aggiunta, c’è pure l’esame per il modulo: il 3-4-3. “Zaniolo è una risorsa importante, sa coprire più ruoli”, riassume Mancini.

(La Repubblica)