Zaniolo, la gioia per il primo gol e poi la paura

Prima il gol, poi la paura per la forte contusione alla coscia sinistra. È stata una partita particolare per Zaniolo, tornato a segnare 159 giorni dopo l’ultima volta, lo scorso 25 maggio in finale di Conference League contro il Feyenoord. In campionato, invece, non segnava dal 23 gennaio ad Empoli. Quella realizzata ieri sera è la sua prima rete stagionale, una ribattuta facile dopo un palo colpito da Abraham. Un gol fondamentale proprio in chiusura di un primo tempo in cui era stato già decisivo procurando l’espulsione di Dawidowicz, cacciato per un intervento violento sulla coscia sinistra di Nicolò. [...] Le sue condizioni, comunque, non preoccupano particolarmente Mourinho.”Ha preso una botta, che ti dà dolore e difficoltà a muovere il muscolo. Una botta forte: aveva chiesto il cambio all’intervallo, io ho cercato di forzarlo un po’. Ho speranza che possa giocare giovedì, perché lo merita”. Se così fosse, significherebbe che il problema muscolare è di poco conto, ma soprattutto che la Uefa avrebbe tolto una delle 3 giornate di squalifica.

(corsera)