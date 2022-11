Zaniolo flop. Abraham dove sei?

LEGGO (F. BALZANI) - A luci spente fino al prossimo autogrill, che è la sosta per il Mondiale. La Roma, reduce da un derby orrido, prova a stringere i denti in vista delle ultime due sfide di campionato. E spera di ritrovare i colpi di quei giocatori che stanno clamorosamente bucando la stagione. Tra loro Pellegrini che però ha dovuto alzare bandiera bianca: lesione di primo grado al flessore e arrivederci al 2023. La speranza è che domani si riaccenda la lampadina ad Abraham e Zaniolo, in coppia appena 3 gol in campionato. L'inglese non aveva mai segnato così poco in carriera nelle prime 13 giornate, Nicolò ha trovato il 4° palo in un derby. Una questione di (poca) qualità. Nuova energia può portarla Volpato che sostituirà proprio Pellegrini sulla trequarti. Si affida ai giovani Mou sul quale però cominciano a piovere le critiche dei tifosi per il gioco bruttino visto sia con il Napoli sia con la Lazio anche se il derby perso è soprattutto responsabilità di Ibanez, ieri duramente criticato sui social ed escluso dal Brasile per i Mondiali. A parte questo la Roma si è scoperta Dybala-dipendente, soprattutto nei big match. Lo dicono i numeri: 4 punti su 6 con Paulo, 0 su 9 senza. E la Joya - che punta alla convocazione col Torino - servirà anche a febbraio quando i giallorossi affronteranno i ragazzi terribili del Salisburgo nei play off di Europa League. Un sorteggio a metà tra la felicità di aver evitato il Barça e la preoccupazione visto il gioco aggressivo della squadra under 25 della Red Bull. L'andata sarà a Salisburgo il 16 febbraio, il ritorno all'Olimpico il 23. Intanto gli austriaci lanciano una frecciata alla Lazio: "Siamo felici di affrontare la squadra più importante di Roma".