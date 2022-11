Wijnaldum, rebus rientro

La Roma in Giappone, Wijnaldum ad Amsterdam. Lì il centrocampista sta continuando il suo percorso di riabilitazione per recuperare dalla rottura della tibia subita in estate. La condizione fisica non è ancora tale da poter subire colpi, scivolate o scontri di gioco, motivo per cui ora sta lavorando sul potenziamento dei muscoli e dell'arto. Il calciatore non sarà sicuramente pronto per la prima gara del 2023 contro il Bologna e difficilmente tornerà a gennaio, mentre è più probabile che lo faccia a febbraio. Non è escluso che possa giocare qualche partita con la Primavera.

(corsport)