I social raccontano come Wijnaldum lavori intensamente per il recupero. Sembra difficile, però, che il centrocampista olandese sia pronto per il riavvio del campionato a gennaio contro il Bologna. Così sta prendendo quota l'ipotesi che Wijnaldum, dopo la frattura della tibia, possa avere un rientro soft, giocando magari con la Primavera prima di tornare fra i "grandi".

(Gasport)