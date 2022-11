Ieri Gini Wijnaldum ha festeggiato 32 anni. “Che bella giornata per festeggiare il mio compleanno. Grazie per tutti i dolci messaggi“, ha scritto l’olandese. In questo periodo sta cercando di accelerare la tabella di marcia per tornare il prima possibile dall’infortunio. Il suo ritorno era previsto per gennaio, ma le ultime indiscrezioni parlano di un periodo più lungo e della necessità di circa un mese in più per Mourinho prima di riaverlo a disposizione [...]

(gasport)