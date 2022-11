Volpato, il Verona nel destino: “Pura felicità”

Una settimana da sogno. Che molto probabilmente nemmeno lui avrebbe mai immaginato di vivere da protagonista. Cristian Volpato è tornato da Verona con la consapevolezza di essersi guadagnato – giorno dopo giorno – la fiducia di Mourinho, che al Bentegodi lo ha mandato in campo con il risultato ancora in bilico. [...] Quella di ieri è la seconda marcatura in Serie A per il ragazzo di Camperdown: il primo sigillo era arrivato lo scorso 19 febbraio all’Olimpico e, ironia della sorte, sempre contro il Verona (finì 2-2, l’altra rete fu siglata dall’altro baby Bove). Negli spogliatoi, Volpato ha ricevuto i complimenti dello Special One e del resto della squadra: “Il mister mi ha chiamato al 48’ e mi ha comunicato che sarei entrato subito, quasi a freddo. Dopo il gol invece mi ha detto che ho avuto c**o (ride, ndc). Sono molto contento di aver segnato e aver cambiato la partita” Serata da incorniciare per Volpato ma anche per El Shaarawy, che ha trovato la cinquantesima marcatura in maglia giallorossa quattro giorni dopo il suo trentesimo compleanno. Curiosità: gli ultimi 4 gol realizzati in campionato da El Shaarawy sono stati segnati oltre il 90’.

(corsera)