"Un giapponese a Roma? Se costa poco"

«Un giocatore giapponese a Roma? Se costa poco». José Mourinho non si aspetta grossi investimenti da parte della Roma a gennaio. Lo ha ribadito anche ieri davanti ai giornalisti giapponesi: «È una questione di opportunità: non abbiamo la forza di andare in Premier League e prendere giocatori che sono al top». O giovani in rampa di lancio o calciatori esperti. Sembra essere questo il profilo dei calciatori che il general manager Tiago Pinto continuerà a cercare sul mercato: «Senza dubbio teniamo in considerazione l’opinione del nostro allenatore ma abbiamo anche dei paletti che dobbiamo rispettare». Su Mourinho, il portoghese ha poi aggiunto: «Non è stato difficile farlo venire qui, anche se la gente non ci crede. È stato convinto dal progetto e dalla città».

Lo Special One ha parlato anche della gara di questa mattina e dell’utilità della tournée giapponese: «Il Nagoya è organizzato, mi aspetto una partita dura: mi mancano giocatori e il jet-lag non ci aiuta. Abbiamo calciatori infortunati, è importante recuperarli. Il secondo obiettivo è dare riposo a chi ha giocato tre partite a settimana. Dopo il Giappone avranno 10 giorni di vacanza». Da recuperare è anche il capitano Lorenzo Pellegrini, il quale ha dichiarato: «Voglio far divertire i tifosi giapponesi , mettere in vista le mie qualità e dimostrare che la Roma può vincere queste due partite. Il campionato è stato sospeso per un po’, ma vogliamo confermare che stiamo crescendo come squadra«. Sul fronte del mercato in uscita, dopo l’arrivo di Solbakken, è sempre più probabile la partenza di Eldor Shomurodov, che piace alla Cremonese.

(corsera)