Un bivio per Dybala: Joya mondiale, la Roma vuole risalire per blindarne il futuro

Il compleanno è sempre tempo di bilanci. Ci si guarda indietro e si valuta il bene e il male che ci è scivolato addosso oppure è entrato dentro per lasciare segni indelebili. Paulo Dybala oggi compie 29 anni, l’ultimo forse in cui un calciatore possa sentirsi ancora in una vera “comfort zone”. [...] Che Roma troverà l’attaccante argentino al suo ritorno? E in che condizioni fisiche tornerà? Al momento, pare impossibile rispondere compiutamente a entrambi i quesiti, anche se incognite di questa natura non piacciono a nessuno. Le otto ore al giorno di fisioterapia a cui Dybala si è sottoposto per cercare di non perdere l’appuntamento col Mondiale avevano un senso. [...] Dybala, ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per un ulteriore quarto anno in giallorosso, ma in quelle pagine c’è anche un passe partout che potrebbe portare lontano. Ovvero, una clausola di rescissione da 20 milioni utile all’argentino per liberarsi qualora la Roma non riuscisse a regalargli quella partecipazione alla Champions League che resta un suo obiettivo.

(gasport)