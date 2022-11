Ultimatum dei Friedkin a Karsdorp: deve tornare a Trigoria

La vicenda Karsdorp si arricchisce di nuovi retroscena, in una storia che può portare nei prossimi giorni a una svolta decisiva. Il primo colpo di scena è arrivato domenica scorsa, quando l’olandese non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, decidendo così di non partecipare alla tournée in Giappone insieme alla squadra. Karsdorp ieri non ha preso l’aereo che ha portato i giocatori a Tokyo, lui si trova ancora ad Amsterdam a ragionare sul suo futuro. (...) La Roma gli ha imposto di tornare per evitare che le acque diventino ancora più torbide di quello che già sono. Karsdorp ha risposto con un certificato medico e ora studia con i suoi legali il da farsi. (...) Storia finita? Tutt’altro. Perché la Roma, chiaramente dispiaciuta per la condizione psicologica del giocatore, lo ha comunque invitato a presentarsi al Fulvio Bernardini nei prossimi giorni per essere visitato anche dallo staff sanitario del club. Karsdorp quindi entro la fine della settimana dovrà sbarcare nella capitale per sottoporsi ai controlli. L’ultima parola spetta a lui e la sua sarà una decisione importante: tornare e cercare di ricucire il rapporto, o quantomeno non peggiorarlo, oppure restare in Olanda segnando così la rottura definitiva. (...)

(corsport)