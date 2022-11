Tutti in Giappone, Karsdorp invece va dallo psicologo

Dopo i massaggi,ci mancavano i problemi psicologici. Rick Karsdorp sarebbe rimasto traumatizzato dalle conseguenze che hanno generato le parole di Mourinho al fischio finale di Sassuolo-Roma («È un traditore. Deve cercarsi un’altra squadra»), tanto da restare nella sua Amsterdam lontano da tutto e tutti. (...) Una relazione talmente complicata con Mourinho che ha spinto uno specialista a scrivere un certificato per esentarlo dagli allenamenti a Trigoria e dalla tournée in Giappone per stare lontano dal suo carnefice. Una storia a cui nessuno crede nell’ambiente calcistico, anzi gli operatori d imercato più smaliziati (il procuratore di Rick compreso) già stanno capendo come muoversi per piazzarlo. (...) Al momento non è ancora arrivata una risposta. La società è rimasta spiazzata perché prima di partire per l’Olanda, l’esterno aveva dato l’impressione di essersi messo alle spalle la lite. Dopo la gara a Reggio Emilia, infatti, si era allenato per i tre giorni successivi con la squadra. (...) Karsdorp ha un contratto fino al 2025 (rinnovato a marzo 2021) e la vicenda ha praticamente azzerato il valore del cartellino. L’unica alternativa è sanare lo strappo o cederlo in prestito (interessa a Juventus, Inter, Marsiglia e Feyenoord). Pinto si guarda intorno per sostituirlo: piacciono Bellerin e Bereszynski. (...)

(Il Messaggero)