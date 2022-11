Tra Mou e Karsdorp è tregua di facciata

[...] La giornata a Trigoria, al netto delle foto di Karsdorp sorridente in allenamento, buone per i fotografi, non è stata carica di tensione perché la volontà del club, del giocatore e dell'allenatore è stata quella di normalizzare la situazione a due giorni dall'ultima partita prima della sosta. Ciò non toglie che quello che è successo resta. E non è affatto scontato che Karsdorp venga convocato, anche per il fattore Olimpico con 60 mila spettatori potrebbe risultare pesante per l'olandese. [...] Sarà necessario capire cosa fare a gennaio, l'interesse della società viene prima di tutto. In Italia sembra piaccia alla Juventus. Se Karsdorp andrà via sarà necessario un sostituto.

(corsport)