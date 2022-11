Dopo la passerella durante il Globe Soccer Award, oggi Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi erano presenti al Fulvio Bernardini di Trigoria per seguire la partita della Roma Under 18 dove milita Cristian, figlio dell'ex capitano romanista, contro il Cesena e vinta dai giallorossi per 1-0. A fine gara l'ex numero 10 si è concesso per alcuni selfie con i presenti.

(gazzetta.it)

