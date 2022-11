Torino e Qatar. Scatta il piano di Dybala

IL TEMPO (M. JURIC) - Meno tre e poi Dybala saprà. Esattamente i giorni che lo separano dalla convocazione con la Nazionale argentina per il Mondiale. Nel mezzo le poche ore ancora romaniste, in cui si capiranno meglio i progressi fisici dopo l’infortunio di un mese fa. Oggi la Joya tornerà ad allenarsi in gruppo per essere convocato e giocare uno scampolo di partita contro il Torino domenica. Spettatori interessati la Roma e José Mourinho: «Non so se deve giocare domenica per andare al Mondiale o è meglio non giocare per andarci con maggiore sicurezza. Quello che so è che chi va al Mondiale nell’ultima partita ha la testa più di qua che di là». Ore che separano Dybala dal Torino che somigliano più ad una constatazione albiceleste che una decisione giallorossa. Tra messaggi con l’AFA, chiamate a Scaloni e voglia fortissima di andare al Mondiale, Dybala capirà cosa è meglio fare per volare in Qatar. La Roma lo aspetta e sarebbe ben felice di schierarlo domenica. «Se me lo chiedete è ovvio che abbiamo bisogno di Dybala», l’ammissione di Mourinho mercoledì sera. Due allenamenti in gruppo e poi il Torino, con modalità formali a fare da sfondo ad una decisione ben chiara a tutti. Si torna con la maglia della Roma e poi si sogna la vittoria del Mondiale con Messi. Nessuna sorpresa, perchè il “pacchetto Joya” acquistato a luglio comprendeva anche questo