Testa già alla Lazio: Olimpico strapieno, coreografia speciale

All’Olimpico il derby è già iniziato. Precisamente a venti minuti dal fischio d’inizio della sfida con il Ludogorets. L’ambiente giallorosso, già caldo di per sé grazie alla presenza di oltre 60mila romanisti, è diventato improvvisamente bollente. Con cori e sfottò rivolti ai rivali cittadini. Una conseguenza naturali delle notizie provenienti da Rotterdam e della caduta della Lazio di Sarri, retrocessa in Conference League per mano del Feyenoord. Coincidenza quantomeno singolare se si pensa che. neanche sei mesi fa – per la Roma, la squadra olandese, rappresentava l’ultimo scoglio da superare. Anche ieri il colpo d’occhio regalato dagli spalti è stato unico. Nulla a che vedere però con la sorpresa che società e tifosi hanno in serbo per la stracittadina, in programma domenica alle 18. Da settimane i ragazzi della Curva Sud hanno unito le forze per mettere a punto un’imponente scenografia. I preparativi riguardano anche il club. Se a curare lo spettacolo del settore più caldo del tifo giallorosso saranno i gruppi organizzati, a Trigoria si stanno occupando del resto dell’impianto. Anche in questo caso i dettagli non sono ancora noti ma, quel che è certo, è che ogni romanista presente allo stadio contribuirà a rendere unico il prepartita.

(gasport)