Tare: “La Conference? Adesso che ci siamo dobbiamo onorarla e cercare di vincerla”

Il d.s. della Lazio Igli Tare torna a esprimersi sulla Conference League. Lo ha fatto qualche settimana fa, durante una lezione alla Luiss di Roma, rispondendo a una domanda provocatoria di un tifoso della Roma, l’ha definita: “la competizione dei perdenti“. [...] Con la retrocessione della Lazio in Conference, sui social, molti tifosi (soprattutto romanisti), si sono divertiti a riproporre le considerazioni del direttore sportivo biancoceleste. Per questo ora il diretto interessato ha voluto spiegare: “Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea – ha spiegato il dirigente -, ma ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità”.

(gasport)