Tanti ragazzi nello 0-0 con il Nagoya. Bene Tahirovic: palleggio e verticalità

Nell'amichevole di ieri contro il Nagoya Grampus (terminata 0-0) Mourinho ha deciso di sperimentare, mandando in campo molti giovani e addirittura quattro dal 1': Bove e Tahirovic a centrocampo, Missori come esterno di centrocampo e Cherubini al fianco di Abraham. Successivamente ha schierato anche Volpato, Tripi e Keramitsis.

La partita di ieri è servita per mettere minuti nelle gambe e il migliore è stato proprio Tahirovic, tanto elogiato dallo Special One. Lo svedese ha dimostrato di avere coraggio e personalità, dimostrando di saper palleggiare in mezzo al campo, di tirare e trovare la verticalizzazione.

