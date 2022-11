Tammy torna a casa per voltare pagina: “Nel 2023 la svolta”

Tammy Abraham è volato in Inghilterra per ritrovarsi. Il centravanti giallorosso sta trascorrendo la settimana di vacanza concessa da José Mourinho nella sua Londra. (...) L'inglese oltre ad aver perso la fiducia di Southgate è finito nel mirino dello Special One e di una parte della tifoseria. I buoni propositi dopo il gol con il Sassuolo sono evaporati prima di scendere in campo con il Torino, quando Abraham è tornato ad essere la brutta copia del goleador capace di chiudere la sua prima stagione con 27 gol all’attivo. (...) La strigliata di Mourinho deve aver lasciato il segno. Dopo il rompete le righe di domenica scorsa, l’attaccante ha sentito il bisogno di un ulteriore chiarimento: "La Roma e i suoi tifosi meritano di più ed è quello che io e la squadra vi daremo dopo la sosta." (...) Non è un caso se, nonostante il periodo di relax, Abraham abbia deciso di iniziare ad allenarsi nella palestra di casa fin dalle prime ore del mattino. L’obiettivo è riguadagnarsi la stima del tecnico durante la sosta.

(gasport)