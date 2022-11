Tammy insegue un nuovo show

Il passato non conta più, ma ieri Abraham ha fatto un'eccezione postando un paio di foto delle esultanze nell'ultimo derby. Tammy prova a caricarsi così in un periodo non facile: la rete a Helsinki aveva illuso un po' tutti, ma le partite contro l'Hellas Verona e il Ludogorets l'hanno riportato con i piedi per terra. Sono due le reti in campionato in 12 partite, anche se analizzando gli expected goal avrebbe dovuto realizzarne 7, risultando così il peggiore numero 9 in Serie A riguardo questa statistica. Nonostante il momento difficile Mourinho non lo ha abbandonato e ora sta a lui ripagarlo. Il centravanti sembra aver sofferto l'arrivo di Dybala e la presenza di Belotti, con cui si pesta i piedi quando giocano insieme. Abraham oggi deve dare una risposta.

