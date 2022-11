Tahirovic pronto per il debutto dopo la fuga: il retroscena

“Tahirovic presto debutterà, magari da titolare“. Nella conferenza stampa pre-Sassuolo (18:30), José Mourinho ha annunciato l’ingresso nella prima squadra del centrocampista svedese di origine bosniaca. Dopo una tumultuosa estate, ecco arriva la chance tanto aspettata. Non vedendo aperte le porte della prima squadra, ad agosto il 19enne era tornato in terra svedese. Il tutto senza l’autorizzazione della società, che mal aveva digerito il viaggio. Vista la giovane età, e le ampie prospettive, gli è stata concessa una seconda chance, immediatamente sfruttata a pieno. Arrivata la convocazione per la trasferta di Genova contro la Sampdoria, il prossimo step sarà l’ingresso in campo. Parola di Mourinho.

(Il Messaggero)