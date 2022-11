Tahirovic e i suoi fratelli: la Roma e il tesoro costruito in casa

(...) Nella delusione del pareggio con il Torino, José Mourinho si è consolato con l’ennesimo bambino lanciato, Benjamin Tahirovic. Uno su cui aveva messo gli occhi da tempo e che ora hanno scoperto anche Svezia e Bosnia, le due nazionali che sono pronte a contendersene i servigi futuri. (...) Di certo c’è che il gruppo dei bambini cresce. E anche molto bene. Perché se uno è anche andato al Mondiale (Zalewski con la Polonia), gli altri sono in rampa di lancio. Parliamo ovviamente di Bove, Volpato e Faticanti, un patrimonio che Mourinho sta valorizzando e che lascerà sicuramente in dote alla Roma nel giorno in cui deciderà di proseguire altrove la sua carriera. (...) Di questi Zalewski è sicuramente quello che si è ricavato lo spazio migliore, diventato una certezza per Mou dalla scorsa stagione. Poi c’è Bove, che anche questa estate Mou ha voluto ancora con sé ma che a gennaio potrebbe anche andare a fare esperienza altrove (si parla dello Spezia) per accumulare minuti e partite. Volpato e Faticanti, invece, proveranno a ritagliarsi ulteriori spazi. Il primo oramai è in pianta stabile con la prima squadra, Faticanti balla ancora tra prima squadra e Primavera. Ma il futuro sembra tutto suo. (...)

(gasport)