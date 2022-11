Tahirovic, dalla “fuga” al debutto col Torino: la Roma scopre l’ultima perla del vivaio

Veder esordire Benjamin Tahirovic non è stata una sorpresa. Il debutto del diciannovenne centrocampista svedese era stato annunciato direttamente da Mourinho: “Presto giocherà e magari lo farà da titolare“. [...] Durante l’estate scorsa il ragazzo ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, uno step che lo aveva convinto di essere approdato automaticamente in prima squadra. Ma così non è stato. Di conseguenza, per la delusione, Tahirovic aveva deciso addirittura di tornare in Svezia. Una fuga durata una ventina di giorni, pagata con una multa salata. Il ritorno a casa però sembra avergli fatto bene: dopo aver rimesso piede a Trigoria – allenandosi con la Primavera – il centrocampista ha mostrato un ottimo stato di forma, impressionando anche lo Special One che ha iniziato a farlo lavorare sempre più spesso con i grandi. Fino a lanciarlo due giorni fa, appunto, durante il match pareggiato contro il Torino.