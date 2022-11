Subito Solbakken per la Roma: "Mi aspetta una grande"

L'arrivo di Ola Solbakken domani a Roma significa cominciare a scrivere una pagina nuova, anche se il Bodo, avendolo sotto contratto fino a dicembre, non vuole che partecipi alla tournée della Roma in Giappone o al ritiro invernale in Portogallo.

Per Solbakken chiudere il rapporto con il Bodo non è stato facile. Infatti, al termine dell'ultima partita giocata in campionato, ha ammesso: "Stavolta provo a non piangere. Vado in un grande campionato e in un grande club. Non è ancora tutto sistemato, ma ci stiamo avvicinando".

Solbakken sfrutta quindi il suo periodo di libertà per accorciare i tempi, approfittandone magari per conoscere José Mourinho, che lo ha fortemente voluto in giallorosso. Secondo lo Special One, potrebbe essere utile sia nel 3-4-2-1 visto finora, dove potrebbe giocare alle spalle della punta centrale, mentre se rispolverasse il suo prediletto 4-2-3-1 potrebbe giocare in fascia. Vedremo poi se potrà essere utilizzato anche come esterno in un 3-5-2 più puro.

Il quadriennale da circa un milione di euro più bonus gli garantisce la fiducia della società giallorossa, che per fargli spazio è pronta a cedere Shomurodov a gennaio, anche se monetizzare sembra abbastanza complicato. Molto più agevole la formula del prestito, e in questo caso in prima fila ci sono sempre Bologna e Cremonese.

(gasport)