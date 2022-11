Stadio sempre pieno, ma i risultati non sono all’altezza dei tifosi

All'Olimpico, per la Roma, si è sempre registrato il tutto esaurito: gli spettatori sono stati 371mila abbondanti per le prime 6 partite di campionato e anche contro il Torino ce ne saranno più di 60mila. Ma i risultati non sono all’altezza del tifo, infatti i giallorossi hanno conquistato 9 punti (peggio solamente Lecce, Cremonese, Verona e Sampdoria). Mourinho ha ottenuto 3 vittorie (contro Cremonese, Monza e Lecce) e 3 sconfitte per 0-1 (contro Atalanta, Napoli e Lazio). Il rendimento casalingo è ampiamente insufficiente, ma il Torino sembra l’avversario ideale per cambiare marcia: nelle ultime 17 trasferte di Serie A sul campo giallorosso ha perso 15 volte.

(corsera)