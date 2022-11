Sprint Pellegrini: è tornato in gruppo

Aspettando di rivedere Paulo Dybala a Trigoria, José Mourinho può almeno sorridere per il rientro di Lorenzo Pellegrini. Per tanto tempo il capitano giallorosso ha sopportato i continui dolori ai due flessori, stringendo i denti finché ha potuto. E alla fine la lesione è tornata, questa volta alla coscia destra.

Pellegrini ha potuto procede al recupero lentamente a Trigoria, senza dover affrettare i tempi. E alla fine a Tokyo è anche tornato ad allenarsi. Il numero 7 è partito con la squadra per la tournée asiatica proprio perché aveva sfruttato la settimana di vacanza per lavorare ed era in una fase avanzata del recupero. Ieri è sceso nuovamente in campo per l'allenamento insieme ai compagni di squadra.

Anche questo lavoro sarà graduale per evitare ricadute, per questo domani molto probabilmente non scenderà in campo nella seconda e ultima amichevole giapponese. Ci sarà tempo per rivedere il pallone, lo farà tra un paio di settimane, dopo essersi goduto un po' di vacanze insieme alla famiglia.

