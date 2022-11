Sprint Dybala per il Toro. E l'Argentina lo aspetta

Lionel Scaloni vuole aspettare Paulo Dybala, e manda un chiaro messaggio alla Roma, ma anche agli altri club che hanno argentini in rosa: «Stiamo parlando con le società, vorremmo che chi non è al 100% non giochi, ma è difficile». (...) Naturalmente uno dei giocatori particolarmente sotto osservazione è proprio Dybala che negli ultimi giorni ha intensificato gli allenamenti e vuole una chiamata per la sfida di domenica contro il Torino. Difficile - se non quasi impossibile - vederlo in campo anche per pochi minuti, ma Mourinho lo vorrebbe in panchina per dare un segnale alla squadra e ai tifosi dell’Olimpico. E la stessa Joya vorrebbe esserci per mandare un messaggio a Scaloni. (...) Da lunedì scorso l’attaccante ha ripreso ad allenarsi in campo utilizzando il pallone e svolgendo gran parte dei consueti esercizi atletici. Il dolore alla coscia per la lesione subita nella sfida contro il Lecce è ormai alle spalle e il recupero è quasi compleato. (...) Il nuovo step sarà tornare ad allenarsi con il gruppo. Inizialmente avrebbe dovuto farlo oggi, ma Mourinho ha concesso una giornata di riposo alla squadra e quindi l’appuntamento slitta a domani, con il lavoro in campo insieme ai giocatori che non sono scesi in campo a Reggio Emilia. Due giorni di lavoro con i compagni di squadra per strappare la convocazione con il Torino, salutare i tifosi dell’Olimpico e dargli appuntamento al 2023. Con la speranza di poter salutare anche la squadra e volare in Qatar. (...)

(corsport)