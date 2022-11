Spinazzola no stop: a caccia del rilancio

Non gioca, ormai, da quasi un mese perché la lesione al bicipite femorale l'ha costretto a fermarsi a fine ottobre. Eppure il sorriso di Leonardo Spinazzola c'è sempre. Oggi sarà a Trigoria dove la Roma, nel pomeriggio, riprenderà ad allenarsi prima di volare, martedì, in Giappone. In questa settimana Spinazzola ha sempre lavorato e fatto fisioterapia per recuperare dalla lesione muscolare. Per lui questi mesi saranno fondamentali per mettere benzina nelle gambe e sicurezza nella testa.

Spinazzola ha ammesso come le cose non siano state facili: «Penso che questo infortunio sia uno dei peggiori per un calciatore. il peggiore anche per le mie caratteristiche che si basano sulla velocità. Qualcosa mi manca sull'appoggio, quando devo andare sull'avanpiede, però cerco di riprendere il più possibile». Da quando è rientrato, è diventato fondamentale il lavoro che fa prima e dopo l'allenamento classico sul campo, oltre alla forza sui muscoli. Per questo da qui a gennaio la sua sarà una vera e propria preparazione, persino più importante di quella fatta in estate.

