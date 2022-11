Sorpasso Champions

Obiettivo raggiunto, operazione sorpasso riuscita. a Roma formato trasferta si presenterà al derby davanti alla Lazio, e in attesa della madre di tutte le giornate con gli scontri diretti, torna in zona Champions e supera anche l’Inter. E’ stata una partita brutta, sporca e anche un po’ cattiva, dove i giallorossi hanno sofferto un buon Verona, andando pure in svantaggio, fino a quando non si sono trovati in superiorità numerica. Poi è riuscita a sbrigare la pratica al Bentegodi e il sorpasso alla banda Sarri agli ultimi respiri della partita, dopo che Mourinho ha tirato fuori dalla panchina tutti gli attaccanti che aveva. [...] Il Verona ha tenuto botta per un po’, rischiando poco. Allora Mou ha deciso di schierare tutta la cavalleria: nell’ordine Belotti, il baby Volpato, poi Matic e nel finale Shomurodov. Il primo canto è stato del Gallo, deviato in angolo da Montipò. Poi Pellegrini e Matic, che sugli sviluppi di un corner ha colpito di testa la traversa, portando a 3 i pali della gara e a 9 complessivi in campionato (nessuno ne ha colpiti di più). Il Verona si è difeso con ordine e tanta generosità ed è quasi arrivato in fondo. Ma alla fine ci ha pensato Volpato a raccogliere il gran lavoro di Matic sulla linea di fondo e centrare il palo lontano. Il 3-1 di El Shaarawy nel recupero è stato il frutto del tentativo disperato di rimontare di un Verona che si è aperto.

(gasport)