Solbakken, visite fatte e contratto firmato, ma Mou vuole centrocampista e terzino

LEGGO (F. BALZANI) - È sbarcato Ola Solbakken, stavolta per restare. Con lo sguardo tipico di chi viene dal profondo Nord e la faccia da attore. Ad accompagnarlo la biondissima fidanzata Thea Wenes e il procuratore. Poche parole, le solite: «Sono davvero felice». Il primo rinforzo della Roma sul mercato d'inverno è norvegese ma non si tratta di una sorpresa. L'attaccante del Bodo Glimt, infatti, era in parola col club giallorosso da quest'estate con tanto di accordo raggiunto ad Helsinki con Pinto. Bisognava aspettare la fine del rapporto con il suo club: vani i tentativi di averlo con un po' di anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre. E difficile sarà comunque convincere il Bodo a concedere uno strappo alla regola visto ciò che è accaduto tra Norvegia e Italia nell'ultimo scontro di Conference. Ieri l'attaccante (20 gol e 24 assist in 91 partite) ha svolto le visite mediche e firmato il contratto da 1 milione fino al 2027 ma non partirà per la mini tournée in Giappone che inizierà oggi e vedrà i giallorossi impegnati in due amichevoli (il 25 col Nagoya e il 28 novembre contro lo Yokohama, entrambe visibili su Dazn). Solbakken, a dire il vero, non ha fatto sobbalzare sulla sedia Mourinho: il tecnico ha fatto richieste precise, in altre zone del campo. Il primo buco da coprire è a destra vista la rottura ormai insanabile con Karsdorp. Nemmeno ieri l'olandese si è presentato a Trigoria preferendo restare ad Amsterdam insieme alla moglie che sui social nel frattempo cercava una massaggiatrice a domicilio. C'è il rischio di una disputa legale, di certo c'è una maxi multa in arrivo per Karsdorp che punta a liberarsi a zero dalla Roma. Ipotesi per il momento non contemplata a Trigoria. Per sostituirlo si sono offerti Odriozola dal Real e Bereszynski della Samp, in seconda fila Bellerin. A centrocampo la questione Frattesi, a meno di sorprese, sarà risolta positivamente in estate. A gennaio ci sarebbe l'occasione di prendere Aouar dal Lione (in scadenza) che nel frattempo è entrato pure nei pensieri del Milan. In uscita, visto l'arrivo di Solbakken, c'è Shomurodov che piace a Cremonese e Sampdoria.