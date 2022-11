Solbakken va di corsa: "Non vedo l'ora di iniziare"

Ola Solbakken non vuole più aspettare. Trasferitosi alla Roma, l'attaccante norvegese spera di poter far parte del gruppo che partirà in Algarve il 15 dicembre, ma dovrà convincere il Bodo/Glimt. Proprio per questo motivo è tornato in patria. "Quando mi sono fatto male prima alla caviglia e poi alla spalla temevo di perdere la mia occasione, ma non è andata così. Alcuni club si sono fidati degli esami che avevo fatto con il Bodo, altri hanno voluto vedermi personalmente, ma ero veramente giù quei gironi. Per fortuna è andato tutto bene“, ha dichiarato in un'intervista ad Avisa Nordland.

Solbakken è pronto ad affrontare l'avventura in Serie A e potrà vivere nuovamente l'atmosfera dello Stadio Olimpico: "Quando, con il Bodo, abbiamo perso nel ritorno dei quarti di Conference e la Roma è andata in vantaggio per 1-0, l’atmosfera era pazzesca. Non mi sono mai sentito così piccolo su un campo da calcio, avevo i brividi. Sono impaziente di iniziare".

Quando? Dipenderà dal Bodo.

(gasport)