Solbakken, passato nel calcio a 5

[...] Spazio a Solbakken che ieri è sbarcato a Ciampino, accompagnato dalla fidanzata Thea Wenes, portandosi dietro una curiosa somiglianza con il premio Oscar Matthew McConaughey. Ola, amante dei videogiochi e del mare, di professione invece fa l’attaccante e se proprio va trovata un’affinità in campo, quella è con Zaniolo. Calciatori simili, che fanno della velocità e della forza fisica i loro punti di forza. Il norvegese non è certamente un bomber, Solbakken porta in dote una qualità nelle giocate non banale, grazie ad un passato nel futsal. Ola ricopriva il ruolo del pivot al quale sono richieste doti fisiche (forza e velocità) e tecniche (capacità nei dribbling e nel gioco aereo), nonché un buon senso della posizione e abilità nel tiro. Il norvegese si è legato alla Roma sino al 2027 [...]

