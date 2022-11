Solbakken freme: vuole subito la Roma

Mourinho ha concesso quasi due settimane di riposo ai calciatori prima di qualche allenamento a Trigoria e della partenza per il Portogallo. La Roma sarà in ritiro in Algarve, dove è stata la scorsa estate, dal 15 al 22 dicembre e dovrebbe giocare tre amichevoli, di cui una con il Cadice. Per Mourinho sarà quello il ritiro vero e proprio, dove fare il richiamo di preparazione, visto che la tournée giapponese è stata più importante a livello commerciale che sportivo. Non è certa la presenza di Wijnaldum, che in caso andrebbe soprattutto per fare gruppo, mentre non è scontata l'assenza di Solbakken. Il norvegese in questo momento si trova a Tulum, in Messico, con la fidanzata, e sta spingendo (come Pinto) affinché il Bodo lo liberi con quindici giorni di anticipo.

Non solo vacanze, però. Ma anche mercato. Bove ha offerte da mezza Serie A e ragiona se restare altri sei mesi a Trigoria, col rischio di giocare poco, o andare in prestito altrove, mentre Shomurodov di offerte ne ha meno ma anche lui ragiona se restare o meno. Delicati saranno anche i giorni di Pellegrini, Spinazzola e Belotti, che non hanno giocato in Giappone per recuperare dai rispettivi infortuni muscolari. Se Cristante sta lavorando per smaltire l'operazione al polso, gli altri tre sono sulla via del recupero. Tra tutti il più impaziente è certamente il Gallo, che si sta giocando la conferma per i prossimi due anni.

(Corsport)