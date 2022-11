Solbakken: “Finalmente sono qui. Tifosi meravigliosi, non vedo l’ora di giocare”

Il primo rinforzo è arrivato. Da ieri Ola Solbakken è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante scandinavo ha firmato un contratto fino al 2027 – indosserà la maglia numero 18 – ma l’accordo sarà valido soltanto dal primo gennaio 2023, quando scadrà il contratto con il Bodo. (...) La speranza è essere a disposizione di Mourinho durante il periodo che la Roma trascorrerà in Algarve, dal 15 al 22 dicembre. (...) A spingere Solbakken a scegliere la Roma, oltre al progetto e all’opportunità di lavorare con Mourinho, è stata la carica dei tifosi romanisti e l’atmosfera percepita da avversario all’Olimpico: “Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio, volevo davvero diventare un giocatore della Roma. Credo molto nel progetto e nei piani del club. I tifosi sono i migliori che abbia mai visto, non vedo l’ora di giocare per loro”. (...)

(gasport)