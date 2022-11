Solbakken è giallorosso

Nonostante il campionato non sia ancora terminato, sia gli allenatori sia i direttori sportivi hanno uno sguardo verso la finestra di calciomercato invernale. A gennaio Mourinho riavrà a disposizione due pezzi da novanta come Dybala e Wijnaldum e, oltre a loro, ci sarà un vero e proprio acquisto: Tiago Pinto, infatti, ha già bloccato Ola Solbakken, che arriverà a parametro zero dal Bodo/Glimt. Il norvegese si legherà al club giallorosso per quattro anni e guadagnerà circa un milione di euro a stagione.

(La Repubblica)