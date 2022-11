Solbakken è carico: "Aiuterò a risolvere il problema del gol"

Ola Solbakken sembra essere particolarmente carico in vista della sua nuova avventura alla Roma. L'attaccante sarà a disposizione di Mourinho dal primo gennaio e ha raccontato ai microfoni del quotidiano Avisa Nordland alcuni retroscena di mercato: "Quando mi sono fatto male prima alla caviglia e poi alla spalla temevo di perdere la mia occasione, ma non è andata così. Alcuni club si sono fidati degli esami che avevo fatto con il Bodo, altri hanno voluto vedermi personalmente, ma ero veramente giù quei gironi. Per fortuna è andato tutto bene“.

Il norvegese è subito rimasto colpito dall'ambiente giallorosso: “Quando, con il Bodo, abbiamo perso nel ritorno dei quarti di Conference e la Roma è andata in vantaggio per 1-0, l’atmosfera era pazzesca. Non mi sono mai sentito così piccolo su un campo da calcio, avevo i brividi”.

“Non so se giocherò ala destra o sinistra, mi hanno detto che dovrò coltivare i miei punti di forza - le sue parole -. Mi voglio misurare con i ritmi del campionato dell’allenamento quotidiano e voglio vedere come lavorerò con i miei compagni. Per me sarà tutto nuovo e sinceramente sono impaziente di iniziare questa nuova avventura. La Roma mi ha voluto tanto, mi hanno visto in tre partite dal vivo e in oltre venti gare in televisione. Mi conoscono bene“.

(corsera)