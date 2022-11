Solbakken: “Ciao Bodo, ora vado in un top club”

Ola Solbakken ha ufficializzato il suo addio al Bodo Glimt dopo la sua ultima partita giocata in campionato contro lo Stromsgodset. A fine partita, i saluti ufficiali al Bodo, al tecnico Knutsen e ai compagni di squadra. Dopo i ringraziamenti anche la conferma del trasferimento alla Roma, seppur indirettamente e senza menzionare mai il club giallorosso nonostante la domanda dei giornalisti locali fosse incentrata proprio sulla squadra di Mourinho: “Sarò eternamente grato al Bodo per questi anni insieme, siamo diventati una piccola famiglia e abbiamo raggiunto grandi obiettivi. Sono convinto che questi ragazzi cresceranno ancor di più nelle prossime stagioni. Adesso per me si apre un nuovo capitolo, una nuova avventura. Andrò a giocare in un grande campionato, con un top club. Sarà divertente cominciare un nuovo percorso in un campionato estero, magari un giorno incontrerò nuovamente il Bodo ma da avversario“.

(corsport)