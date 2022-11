Smalling in scadenza: Mourinho vuole blindarlo

Chris Smalling si è rivelato il pilastro difensivo della squadra ed esiste una Roma con lui e una senza. Il centrale inglese è un titolare inamovibile, ma il suo contratto scade a giugno. A differenza di quanto annunciato nei passati giorni, esiste un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2024, ma non è in favore della società, bensì del calciatore. James Featherstone, l'agente di Smalling, ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito: "La Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Smalling. Il contratto scade nel giugno 2023. Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso. Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo".

Qualche club inglese si è interessato a lui, ma la sua volontà di rimanere nella Capitale sembra chiara e la Roma è pronta ad agire di conseguenza.

(La Repubblica)