Shomurodov è di troppo. Club e agente al lavoro

Ola Solbakken nella presentazione di ieri ha lanciato la sfida agli attaccanti giallorossi: «Sono affamato, voglio competere per giocare il più possibile». Di certo il calciatore meno felice del suo arrivo è senza ombra di dubbio Eldor Shomurodov che da gennaio avrebbe ancora meno spazio per giocare. [...]

Adesso starà a Tiago Pinto riuscire a cedere il giocatore riuscendo anche a recuperare qualcosa dall’investimento fatto due estati fa. Difficile, ma necessario. [...] Qualche club di Serie A (di bassa classifica, come la Sampdoria) è interessato a Shomurodov per provare a dare una scossa alla pro-pria stagione, ma naturalmente in prestito. La Roma spera di trovare nuovi acquirenti all’estero, magari da qualche club turco che aveva chiesto informazioni in estate. [...]

(corsport)